"Gemeinsam gegen die Pandemie ankämpfen" – unter diesem Motto rufen zahlreiche Linzer Unternehmen zur Covid-Impfung auf.

LINZ. Mehr als 60 Unternehmen sprechen sich in einem gemeinsamen Videoaufruf für die Impfung als wichtigstes Mittel zur Pandemiebekämpfung aus. Unter dem Hashtag #ZusammenGegenCorona rufen etwa die voestalpine AG, KEBA die Raiffeisen Landesbank (RLB), die städtische GWG oder Spar zu einem gemeinsamen Kraftakt auf. Mit klaren Botschaften sollen weitere BürgerInnen dazu bewegen werden, sich und andere zu schützen.

"Omikron ehestmöglich entgegenwirken"



Für das Video formulierten die Unternehmen kurzerhand ihre Werbeslogans um. "ARBÖ – 1 2 3 fach geimpft" – "LinzTextil – Wir lieben Stoffe. Auch Impfstoffe" oder "Zoo Linz – Impfen macht tierisch Sinn" ist darin zu lesen. Die Grand Garage in der Linzer Tabakfabrik wird gleich zur "Grand Courage" umbenannt. Das Video wurde vom Linzer Bürgermeister in Kooperation mit der Werbeagentur Reichl und Partner konzipiert. „Uns begegnet bereits eine weitere Virus-Mutation, deren Ausbreitung wir ehestmöglich entgegenwirken müssen – mit allen dafür notwendigen Mitteln", so der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. "Das effizienteste Mittel ist und bleibt die Impfung. Umso erfreulicher ist es, dass sich spontan so zahlreiche Top-Unternehmen für diesen gemeinsamen Impfaufruf begeistern konnten."

