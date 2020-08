Wechsel an der Spitze von Ars Electronica: Nach zwölf Jahren folgt Markus Jandl dem bisherigen Geschäftsführer Diethard Schwarzmair nach, der in Pension geht.

LINZ. Seit 2009 hat Diethard Schwarzmair die Geschicke von Ars Electronica als kaufmännischer Geschäftsführer geleitet. Nun geht Schwarzmair in Pension und übergibt an den bisherigen Leiter der Corporate Finance und Prokuristen der Ars Electronika Linz, der 38-jährige Markus Jandl.

Wirtschaftliche Rekordbilanz im Vorjahr

"Die Ars Electronica ist die international bedeutendste Marke der Kulturstadt Linz. Diethard Schwarzmair hat diese Entwicklung im letzten Jahrzehnt offensiv und mit Sicherheit als kaufmännischer Leiter vorangetrieben", würdigt Beiratsvorsitzende und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer die Verdienste Schwarzmaiers. Mit knapp 20 Millionen Euro Erträgen und einer Eigenkostendeckung von 71 Prozent sei das Vorjahr mit einer – auch vom Kontrollamt gewürdigten – Rekordbilanz abgeschlossen worden. Schwarzmaier legt mit der Geschäftsführung der Ars Electronica Linz GmbH & Co auch jene der Kreativität, Kultur & Veranstaltungen der Stadt Linz Holding GmbH sowie diverse weitere Geschäftsführerfunktionen, die er in den letzten drei Jahre ausübte, zurück.

Corona ist größte Herausforderung

Sein Nachfolger ist seit 15 Jahren bei Ars Electronica tätig. Die größte Herausforderung sieht Jandl in der Bewältigung der Corona-Krise. "Wir wären aber nicht Ars Electronica, würden wir diese Krise nicht als eine Herausforderung begreifen, die wir bestmöglich meistern wollen", so Jandl. Man sei deshalb schon mitten drinnen, in der Entwicklung und Erprobung neuer Strategien und Tools, mit denen man die gemeinwirtschaftlichen genau wie die erwerbswirtschaftlichen Aktivitäten auch in Zukunft erfolgreich gestalten wolle.