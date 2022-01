Mit Jänner 2022 übernimmt Matthias Biebl die Leitung der Abteilung Chirurgie am Ordensklinikum Linz von Reinhold Függer, der seinen Ruhestand antritt.

LINZ. Matthias Biebl, der zuvor als stellvertretender Klinikdirektor der Chirurgischen Klinik an der Charité Berlin arbeitete, löst Reinhold Függer als Leiter der häuserübergreifenden Chirurgischen Abteilung des Ordensklinikum Linz ab. Nach 21 Jahren in leitender Funktion am Krankenhaus der Elisabethinen und zuletzt als Leiter der Chirurgischen Abteilung des Ordensklinikum Linz tritt Függer seinen Ruhestand an.

„Sehr gut aufgestellte Chirurgie"

In seine Fußstapfen tritt nun der 45-jährige Matthias Biebl, der seit 2014 an der Charité in Berlin arbeitete. „Ich übernehme eine Abteilung, die österreichweit in vielen Bereichen, insbesondere der chirurgischen Onkologie sowie der Nierentransplantation mitgestaltend ist. Im Ordensklinikum finde ich Bedingungen zur klinischen Gestaltung und Weiterentwicklung einer sehr gut aufgestellten Chirurgie vor, sodass ich mich sehr freue, hier in Zukunft arbeiten zu können", erklärt der neue Abteilungsleiter Chirurgie.