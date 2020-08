Mehr als die Hälfte der Jobsuchenden in Linz verfügt über keine abgeschlossene Berufsausbildung.

LINZ. Mehr als 10.000 Personen waren im Juli in der Stadt Linz auf Arbeitssuche. Verglichen mit 2019 stieg die Zahl der Jobsuchenden um mehr als 3.100 Personen an – ein Plus von 42,6 Prozent. Etwa die Hälfte der Betroffenen verfügt über keine abgeschlossene Berufsausbildung.

Menschen ohne Ausbildung trifft Corona mit voller Härte

"Menschen ohne Ausbildung sind oft die ersten, die in Krisenzeiten gekündigt werden und es dauert erfahrungsgemäß auch länger, bis sie am Arbeitsmarkt wieder unterkommen", so AMS Linz-Geschäftsstellenleiterin Elisabeth Wolfsegger.