Die JKU übernimmt die juristische Ausbildung der Patentanwälte in Österreich. 70 Studierende starten im Oktober das neue Studium der Rechtswissenschaften im Bachelor/Master-System.



LINZ. Ab Oktober bildet die Johannes Kepler Universität Linz sämtliche Patentanwälte Österreichs aus. Auf Initiative von Andreas Riedler übernimmt das Multimediastudium JUS deren juristische Ausbildung. Die Studierenden absolvieren im Universitätslehrgang die Fächer Privatrecht, Öffentliches Recht, Unternehmens-, Zivilprozess- und Europarecht. Interaktive Vorlesungen, Live-Seminare über Internetstreams und österreichweite Prüfungsmöglichkeiten gewährleisten eine orts- und zeitunabhängige Ausbildung.

Pilotstudium ergänzt reguläres Diplomstudium

Ebenfalls eine Neuerung an der JKU: In einem Pilotversuch bietet die Uni das Studium der Rechtswissenschaften im Bachelor/Master-System an. 115 Bewerber traten dazu Ende August zum Aufnahmetest an. Die besten 60 Teilnehmer sollten einen der begehrten Plätze erhalten. Das wurde kurzfristig geändert: Bewerber, die ihr Ziel nur knapp verpasst haben, erhielten nun ebenfalls einen Studienplatz. Somit werden 70 angehende Juristen das Pilotstudium beginnen. Wer keinen Platz im Studienversuch ergattert, kann das reguläre Diplomstudium Rechtswissenschaften antreten. Die Anmeldefrist läuft noch.