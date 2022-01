Seit Jänner 2022 ist Martin Martinek neuer Primar der Kardiologischen Abteilung am Ordensklinikum Linz Elisabethinen und löst damit Josef Aichinger ab.

Martin Martinek ist seit dem Jahr 2001, mit Unterbrechungen im Rahmen der Ausbildung sowie durch Auslandsaufenthalte, am Ordensklinikum Linz tätig. Mit Jahresbeginn übernahm er die Leitung der Kardiologischen Abteilung von Josef Aichinger, der beinahe ein halbes Jahrhundert am Ordensklinikum arbeitete und nun seinen Ruhestand antritt.

„Gut vernetzter Kardiologe"

„Martin Martinek ist ein österreichweit und auch international hoch angesehener und gut vernetzter Kardiologe mit elektrophysiologischem Schwerpunkt. Wir freuen uns sehr, einen langjährigen Mitarbeiter des Ordensklinikums nun als Abteilungsleiter willkommen zu heißen“, sagt Michael Girschikofsky, Ärztlicher Direktor des Ordensklinikum Linz Elisabethinen. Gleichzeitig bedankt sich Girschikofsky auch bei Aichinger, für dessen langjährige Arbeit:„Josef Aichinger hat gemeinsam mit seinem Team eine große Zahl neuer invasiver Methoden erstmals in Österreich eingeführt. Wir danken ihm sehr, für sein Engagement und seine Innovationsfreude, die er in unserem Krankenhaus an den Tag legte und wünschen ihm für seinen wohlverdienten Ruhestand alles Gute."