Im September startet die zweite Auflage der sechsteiligen Workshop-Reihe "Fokus: Kommunikation". Veranstaltet wird das Format vom Creativ Club Austria gemeinsam mit der Creative Region Linz & Upper Austria.

LINZ. Ab 23. September 2020 bis Ende Jänner 2021 servieren Creativ Club Austria und CREATIVE REGION Linz & Upper Austria in einer sechsteiligen Workshop-Reihe lösungsorientierte Tools und Methoden für wirksame Marktkommunikation.

„Viele müssen sich nun der Herausforderung stellen, ihre Marke durch turbulente Zeiten zu steuern. Um den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern praxisnahe und innovative Lösungen zu vermitteln, haben wir auch heuer wieder führende Branchenexperten aus unserem Netzwerk ins Boot geholt“, so Creativ-Club-Austria-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger.

Sechs hochkarätige Workshops

In sechs hochkarätigen Workshops mit Schwerpunkten in Branding, PR, Social Media, Künstliche Intelligenz, Storytelling und Performance Marketing wird dieses Wissen vermittelt. Am 23. September 2020 zeigen Grazia Nordberg und Annabel Loebell von Loebell Nordberg in „Gute Kommunikation kennt keine Krise“, wie man mit Medienarbeit und mediale Präsenz durch Transformationsprozesse führt.



Franz Riebenbauer und Almut Becvar von Studio Riebenbauer erklären in „Creating Unique Brand Experiences: The Analog Digital Future of Brands“ am 27. Oktober 2020, wie man auch in herausfordernden Zeiten Marken erfolgreich inszeniert und Identität für ein Unternehmen schafft.

Organische Reichweiten sinken und Algorithmen ändern sich kontinuierlich. Von 11. bis 12. November 2020 sprechen daher Thomas Meyer und Belinda Swoboda (Büro für Interaktion) über „Professionelles Social Media Marketing: Tools, Tipps und Tricks für erfolgreiche Ads“ und demonstrieren effiziente Kampagnenplanung.

Mangelhafte Expertise fehlt in der Branche immer noch, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kommunikation geht. Licht ins Dunkel bringen Michael Katzlberger und Simone Salomon von Tunnel23 mit ihrem Workshop am 24. November 2020 und liefern in „Mit kreativer künstlicher Intelligenz zur perfekten Kampagne“ das KI-Toolkit für Marketing und Werbung.

Was Creative Storytelling damit zu tun hat „Wie man einen Weihnachtspudding richtig flambiert“ erklären Thomas Tatzl und Andreas Spielvogel von DDB Wien in ihrem Workshop am 15. Dezember 2020.

Niklas Wiesauer von Mindshare und Mariam Al-Ayash von Wiener Portraits zeigen am 26. Jänner 2021 mit digitalem Storytelling von der Idee bis zur Erfolgsmessung wie Content Marketing performt.

Tickets zu den einzelnen Workshops gibt es ab sofort online auf creativeregion.org.