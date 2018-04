1. Linzer Designmarkt für Familien

30.04.2018, 12:19 Uhr

„In anderen Städten sind Designmärkte für Familien schon sehr beliebt. Wir holen dieses Format nun nach Linz. Kommen Sie am besten mit Ihrer ganzen Familie vorbei, denn es ist für alle etwas dabei“, verspricht OÖ Familienbund-Landesobmann Mag. Bernhard Baier.Während die Eltern shoppen, können sich die Kinder in der Spielecke mit Kinderkaufladen und Hüpfburg vergnügen. Beim Late-Night-Shopping am Samstagabend ab 18 Uhr lädt der OÖ Familienbund die Besucher auf ein Getränk ein. Und wer eine Erinnerung an den Familienausflug haben möchte, kann in der Foto-Ecke Schnappschüsse vom Profifotografen machen lassen.„Wir möchten Familien etwas bieten! Darum steht die Familienfreundlichkeit auch beim Family Markt an oberster Stelle. Die ‚Markthalle eins zwo‘ ist sehr gut mit dem Kinderwagen erreichbar, hat einen Kinderwagenabstellplatz sowie einen eigenen Wickel- und Stillraum", sagt Baier.Alle Aussteller sind unter www.ooe.familienbund.at zu finden.