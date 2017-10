Der Chor Chemiepark Linz präsentiert sich mit Chorleiter Thomas Schanovsky am Samstag, dem 21. Oktober um 18:00 anlässlich seines 70-Jahr-Jubiläums mit einem bunten Programm im Linzer Ursulinenhof.



Unter dem Motto „70 Jahre und kein bisschen leise“ laden die Sängerinnen und Sänger zu einerdurch 4 Jahrhunderte ein. Die Reise beginnt in der Renaissance und führt über die Epochen der Wiener Klassik Haydns und Mozarts in die Romantik der Herren Mendelssohn, Brahms und Schubert, dessen Forelle in verschiedenen Stilrichtungen zubereitet wird.

Im zweiten Teil begleitet der(Einstudierung Alice Lapasin Zorzit) den Chemiechor auf den Reiseetappen durch die Ära des Johann Strauß bis ins 20 Jahrhundert mit Welthits und Austropop.Am Flügel begleitet Luen Liang und der Bariton Mario Hartl steuert zwei Solodarbietungen bei. Die verbindenden Worte spricht Konsulent Peter Weikinger.Karten zu € 10,- (VK) sind bei den Mitgliedern sowie telefonisch unter 0732/757418 oder per eMail chemiepark@arbeitersaenger.at und natürlich an der Abendkasse zu € 12,- erhältlich.