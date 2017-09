"Alles, was atmet, lobe den Herrn!" - Segen für alle Tiere

Linz : Pfarre Linz - St. Peter |

Tiersegnung am Sonntag, den 8. Oktober 2017 um 9.30 Uhr in der Pfarre Linz - St. Peter

Franz von Assisi - Schutzpatron der Tiere

Der Heilige Franz von Assisi ist der Schutzpatron der Tiere. Sein Gedenktag wird am 4. Oktober gefeiert. Zugleich ist dieser Tag der Welttierschutztag.

Seit 18 Jahren werden an einem der nächstliegenden Sonntage zum Welttierschutztag in der Pfarre Linz - St. Peter im Rahmen der Gemeindemesse alle im Stadtteil lebenden Tiere gesegnet. Alle in den Gottesdienst mitgebrachten Tiere werden in dieser Feier einzeln gesegnet! Wer sein Tier nicht mitbringen kann (nicht alle Tiere sind zum Mitnehmen geeignet!), nimmt ganz einfach ein Foto seines Tieres mit.

Bei Schönwetter findet die Feier am Kirchenplatz, bei Schlechtwetter in der Kirche statt!



Segen für alle Tiere der Welt

In der Vergangenheit erhielt Pfarrer Franz Zeiger wiederholt Anrufe und e-Mails von Menschen, die aus verschiedenen Gründen mit ihrem Tier nicht zur Tiersegnung kommen konnten, aber gerne dabei gewesen wären. Eine zu weite Anreise, eine angeschlagene Gesundheit oder ähnliche Umstände verhinderten oft eine Teilnahme. Daher ist es bei der Tiersegnung der Pfarre Linz - St. Peter schon seit vielen Jahren Jahren möglich, dass alle Tierbesitzerinnen und -besitzer ein Foto ihres "tierischen Freundes" im Vorfeld der Tiersegnung per e-Mail oder Post schicken können.

Aus den eingesandten Fotos wird auch diesmal wieder eine Fotowand gestaltet. Im Rahmen der Feier wird dann den dort abgebildeten Tieren, die "aus der Ferne" an der Tiersegnung teilnehmen, der Segen Gottes erbeten, denn Gottes Segen kennt keine Grenzen und umspannt die ganze Welt!



"Danke, kleines Licht!"

Auf vielfachen Wunsch gibt es seit einigen Jahren auch einen besonderen Foto-Bereich: „Danke, kleines Licht!“ - Tiere, die uns ein Stück auf unserem Weg begleitet haben“. Hier ist Platz für Bilder von verstorbenen Tieren, an die wir uns an diesem Tag in Liebe erinnern und für die wir Gott danken wollen.



Begegnung von Mensch & Tier

Im Anschluss an die Tiersegnung gibt's wie immer ein fröhliches Fest für Mensch & Tier mit großer Tombola mit tollen Preisen zu Gunsten der Linzer TierTafel. Selbstverständlich ist bei diesem Fest auch für das leibliche Wohl auf's Beste gesorgt. Natürlich wird's ausschließlich vegetarische Köstlichkeiten geben.