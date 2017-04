ANNA MITGUTSCH: LESUNG AUS DEM ROMAN „DIE ANNÄHERUNG“

AT

, Volksgartenstraße 18 , 4020 Linz AT

Bildungszentrum Haus der Frau , Volksgartenstraße 18 , 4020 Linz AT

Linz : Bildungszentrum Haus der Frau |

Im Rahmen des Nachmittagsprogramms wird die oberösterreichische Schriftstellerin Dr.in Anna Mitgutsch aus ihrem jüngsten Roman „Die Annäherung“ lesen. In ihrem 10. Roman geht es um den alten Theo, der pflegebedürftig Bilanz seines Lebens zieht. Die ukrainische

Pflegerin Ludmilla bringt in seinem letzten Lebensjahr einen Neuanfang und erreicht sein Herz, wie es seine Frau Berta und seine Tochter Frieda nicht vermögen. „Anna Mitgutschs Figuren balancieren auf dem schmalen Grat zwischen Nähe und Ferne,... Schuld und Schuldlosigkeit auf eine Lösung - vielleicht Erlösung - zu, die es niemals geben kann“, so im Klappentext zu ihrem Roman.



DONNERSTAG, 20.04.2017 VON 16.00-18.00 UHR



Dr.in Anna Mitgutsch, Studium der Germanistik und Anglistik, Schriftstellerin

Kosten: € 6