Bad Manners, Die Keulen

Spricht man über Ska, so kommt man an den Bad Manners nicht vorbei. Bereits 1976 gegründet, prägte die britische Band um den charismatischen Sänger Buster Bloodvessel die Ska, 2Tone – Szene weltweit. Mit Hits wie „My Lollipop Girl“, „Lip Up Fatty“ oder „Special Brew“ machten sie sich unsterblich.Nach längerer Abwesenheit, kommen sie nun im Januar 2018 wieder für ein paar ausgewählte Konzerte nach Deutschland und Österreich.

Seit 2007 machen die Keulen die Bühnen der Skaszene unsicher. Die Rollerfahrer aus Linz bringen eine geballte Ladung up-tempo Ska der 2ten Welle mit sich. Einflüsse von Mr. Review,The Toasters, Skaos aber auch The Specials oder Madness prägen den Sound der Keulen. Witzige teils selbstironische Texte gepaart mit einem off-beat der kein Bein ruhen lässt.VVK: https://club.stwst.at/events/bad-manners/