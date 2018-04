"Blütenträume": Liebe ist keine Frage des Alters

23.04.2018, 09:30 Uhr

theater@work bringt Lutz Hübners "Blütenträume" ab 9. Mai in den Linzer Wissensturm.

Ist man mit 60 zu alt für eine Partnerschaft? Was soll man tun, wenn man nicht mehr ganz jung ist, der Partner gegangen oder vor Kurzem gestorben ist oder überhaupt nie existiert hat? Die Lösung: Ein "Flirtkurs für die Generation 55+". Dieser ist im Stück "Blütenträume" Ausgangspunkt für ein Stück, "das zwischen Lachen und Weinen balanciert", so Schauspieler Alfred Rauch von theater@work. Die erfolgreiche Linzer Theatergruppe bringt "Blütenträume" von Lutz Hübner und Sarah Nemitz auf die Bühne. Und zwar wird das Stück dort aufgeführt, wo es auch spielt: in der Volkshochschule. "Wir haben keine eigenen Spielstätte, sondern suchen uns immer Orte, die auch einen Bezug zum Stück haben", erklärt Hübner. "Terror" von Ferdinand von Schirach etwa wurde am Landesgericht aufgeführt, die "Blütenträume" nun im Wissensturm.

Linzer Allstar-Cast

Gutes Gespür für aktuelle Themen

Suche nach Liebe

Im großen Saal im Erdgeschoß nimmt das Publikum in einem großen Sesselkreis Platz und wird damit zum unmittelbaren Teil des Stücks. "Für die Schauspieler ist es eine große Herausforderung, immer jemand im Rücken zu haben. Das Publikum wiederum soll sich auch mitgemeint fühlen. Das Stück ermöglicht es, sich selbst und andere wiederzuerkennen, man fragt sich, wie man selbst reagieren würde", sagt Regisseurin Heidelinde Leutgöb. Zu sehen ist ein Linzer Allstar-Cast. Mit dabei sind etwa Katharina Bigus (Landestheater, Kellertheater), Birgit Zamulo (Landestheater), Alfred Rauch (Landestheater), die Phönix-Urgesteine Helmut Fröhlich und Ingrid Höller, Julia Ribbeck (Landestheater, Die Mädchen) u.v.m.Hier können Sie bereits die ersten Teilnehmer des Flirtkurses kennenlernenErwin:Gisela:Um der Einsamkeit zu entfliehen und wieder Anschluss an das Leben zu finden, wollen die Teilnehmer im VHS-Kurs in fünf Sitzungen fit für einen neuen Partner werden. Während Seminarleiter Jan, ein junger, erfolgloser Schauspieler, versucht, die Kursteilnehmer zu ungewohnten Partner-Übungen zu animieren, sind diese vollauf damit beschäftigt, die für sie fremden Welten zu erforschen. "Lutz Hübner ist Deutschlands meistgespielter Gegenwartsautor. Er hat ein gutes Gespür für aktuelle Themen. ,Blütenträume' behandelt die Vereinsamung von Menschen im Alter – und das beginnt heute schon oft ab 40. Viele sind alleinstehend, die Sehnsucht nach einem Partner ist groß, aber es wird immer schwieriger, jemand kennenzulernen", sagt Rauch.Blütenträume zeigt die Gebrechen und Tücken, die Vereinsamung und Vereinzelung, die mit dem Alter Hand in Hand gehen. Es ist aber auch eine Geschichte über Menschen, die jenseits der späten 50 noch vital und voller Energie sind und sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass die "post-work"-Lebensphase gleichbedeutend ist mit einem Abstellgleis. "Die Suche nach der Liebe, Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit sind keine Frage des Alters. Unbestritten ist jedoch, dass es mit zunehmendem Alter nicht einfacher wird, sich auf ein Gegenüber einzulassen", so Leutgöb.Das Stück ist an 22 Terminen zwischen 9. Mai und 22. Juni zu sehen, jeweils ab 19.30 Uhr. Karten sind erhältlich in der Servicestelle des Wissensturms sowie unter theateratwork.at