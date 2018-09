Diabolo-Workshop mit Profi in der Linzer Tabakfabrik

13.09.2018, 10:33 Uhr

Linz : Tabakfabrik Linz |

Bewegung, Sport und Spaß in einem - es gibt gute Gründe, warum das Spielen mit einem Diabolo unter Artisten und interessierten Freizeitjongleuren immer beliebter wird. Auch der schon österreichweit bekannte Diabolo Artist Valerian Kapeller, erfolgreich bei der ORF-Talentshow „Die Große Chance“ und Diabolo-Weltrekordhalter, möchte diese Kunst besonders jungen Menschen näher bringen. Aktiv die eigen Freizeit zu gestalten – das ist gerade für Kinder und Jugendliche wichtig und das Diabolo ist das perfekte Instrument dafür!

Valerian Kapeller ist angehender Freizeitpädagoge mit Schwerpunkt Zirkus und unterrichtet seit einem Jahr sehr erfolgreich Diabolo und Jonglage an Schulen in ganz Oberösterreich.„Diabolo spielen ist viel cooler als mit dem Handy zu spielen“ resümiert eine begeisterte Schülerin nach dem Diabolo-Workshop. Für den Artist sind solche positiven Feedbacks der Hauptgrund, warum er Freude daran hat, das Workshop-Programm immer weiter zu verbessern und davon überzeugt ist, dass die jungen Teilnehmenden von dem Angebot profitieren.Am 22. September und 11. November wird der 24-jährige St. Florianer erstmalig sein Wissen und Können sowie seine Freude am Spiel mit dem Diabolo an Interessierte aller Altersgruppen weitergeben. Egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, ob kompletter Neuling oder Fortgeschrittener – in der Tabakfabrik sind alle eingeladen, die Kunst des Diabolos zu erlernen.



Nähere Informationen zu Uhrzeiten, Preisen und Workshopinhalten unter www.diabolo-artist.at