DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHER

Theaterstück nach dem Briefroman von Johann Wolfgang von Goethe

________________________________________Werther ist auf‘s Land geflüchtet, wo er sich im wohligen Einklang mit der schönen Natur dem einfachen Leben hingibt. Als unangepasster Freigeist leidet er schon länger an den starren Regeln der bürgerlichen Zivilisation, die er hiermit, neben einer pikanten Affäre, hinter sich zu lassen versucht. Als Werther auf dem Weg zu einem ländlichen Tanzvergnügen Lotte kennenlernt, ist es gänzlich um ihn geschehen. Leidenschaftlich verliebt er sich in die junge Frau, die aber bereits einen Verlobten hat, Albert, der sich gerade auf Reisen befindet. Unbeeindruckt davon trifft sich Werther nun regelmäßig mit Lotte, die ihm ebenfalls sehr zugetan ist. Selbst als Albert zurückkommt, weicht er nicht von ihrer Seite und ein großes Unglück nimmt seinen Lauf…

Die Geschichte vom jungen Werther, der nur seinem Herzen folgt, die Realität verweigert und sich auf zunehmend pathologische Weise in seinen eigenen Fantasien und Empfindungen verliert, wurde zum Kultbuch der jungen Generation gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Bis heute bewegt Goethe mit seinem genialen Frühwerk Jung und Alt, hat er es doch mit all seinem Herzblut geschrieben und darin auch seine persönlichsten Erfahrungen verarbeitet.Ein sinnlicher Roman, für die Bühne wie geschaffen, da hier ein Mensch ohne Boden liebt, leidet und vergeht, an dem man größten Anteil nehmen muss.Kristin Henkel, Alexander Lughofer, Samuel PockCornelia MetschitzerBernhard MayerFlorian Kirchweger, Michael KmentBernhard MayerTribüne Linz2h15min (inkl. Pause)--Reservierung/Abendkasse: EUR 20 (normal); EUR 18 / 16 / 14 / 10 / 8 (ermäßigt)Vorverkauf: EUR 18 (normal); EUR 16 / 14 / 12 / 10 / 8 (ermäßigt)0699 11 399 844karten@tribuene-linz.atDienstag bis Freitag, 14h-17h in der Theatermacherei, Eisenhandstraße 43 (neben Café Fino)und an der Theaterkasse im Foyer an Veranstaltungstagen.--Alle Infos unter www.tribuene-linz.at