Disco 2005

bands live / party / djing eine neue Veranstaltungsreihe die es sich erlaubt zwischen allen Stühlen zu sitzen. - von indie bis stoner, von metal bis hip hop bis disco . Ein regelmäßiger Treffpunkt für Austausch und Kommunikation aller möglicher Arten von Aktivitäten wobei die Musik den Mittelpunkt der Gemeinsamkeiten bildet. don´t wait, don´t hesitate, cause then it´s all too lateBandsHeidelbert / garage indie noise rock / Salzburg

Trubel Hawaii-Punk aus LinzTheir Dogs were Astronauts / Progressive Metal / Djent aus Linz und WienTensalomi / 90ies Alternative Pop aus Linzall bands will play "knock on wood" by amii stewartDJ - Günter KlingerHeidelbert / garage indie noise rock / SalzburgHeidelbert ist eine mehrköpfige Salzburger Musikgruppe mit Gesang, Gesang,Gesang, Gesang, Bassgitarre, Gitarre, Gitarre, Gitarre und Schlagzeug. Siekombiniert die Rauheit von rauen Dingen gekonnt mit der Mehrstimmigkeit vonmehrstimmigen Stücken. Das Ergebnis: Mal so, mal so, aber niemalsunangepasst und fast nie ohne Capo 2. Songs mit dem Potenzial, kleine bismittelgroße Hallen zu füllen und auch wieder zu leeren.Mit der ersten Single „In Liebe fallen“ vermeiden Heidelbert konsequent denvorgezeichneten Weg abseits ausgetrampelter Pfade. Sollte man sich anhörenoder, oder nicht?Das sagen Menschen über Heidelbert:„Mit einer fetten Orgel wär das schon noch geiler“ – Heine„Was ist das? Mach es weg, mach es bitte weg!“ – Babsi„In Heidelbert passt keine Schublade.“ – Berthold"Das Lied [In Liebe fallen] hat sowohl mein Handy als auch meinen Laptop zumStillstand gebracht." – Pia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trubel Hawaii-Punk aus Linz"Trubel machen Punk mit Wohlfühlfeeling. Während sich die Einen inUdine von Quallen beißen lassen, sitzen diese 3 - 6 Schulband -Entflohenen im Lauda - Air Flug nach Hawaii."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Their Dogs were Astronauts / Progressive Metal / Djent aus Linz und WienTheir Dogs Were Astronauts ist eine Instrumental Progressive Metal Band ausLinz/Wien, Österreich.Ihre Musik definiert sich durch harte, progressive Gitarrenriffs in einerguten Mischung mit eingängigen Melodien, Synthesizern und Soli.Die Band der beiden Brüder Denis und Leonard Roth, welche beide Musikstudieren, konnte seit Beginn 2014 mit 3 Alben und 3 EPs und zahlreichenClicks auf youtube eine Menge Fans gewinnen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tensalomi / 90ies Alternative Pop aus Linztensalomi macht es den HörerInnen einfach, sie sofort zu mögen, z.B.: mitdem Instant‑Hit "Replaced". Ein geradezu klassischer Popsong, den man nichtmehr aus dem Kopf kriegen wird, spätestens nachdem die Hook ein zweites Maldurchgelaufen ist.Nach mittlerweile fast 20 Jahren Bandgeschichte haben die 5 MusikerInnen ausLinz (Ö) ihr Schaffen und ihren Stil perfektioniert: Es wird nicht mehrenglisch gesungen sondern deutsch. Kein Wienerisch wie gerade so angesagtsondern einfach österreichisch oder vielleicht Linzerisch – falls es dasgibt. Ihre Songs gründen in gediegenem Songwriting, das nicht laut schreienmuss, um gehört zu werden; eine instrumentale Fülle, die kein lähmendesVöllegefühl verursacht, sondern adäquat das auf musikalischer Ebene umsetzt,was auch in den Texten zutage tritt. Die Vielschichtigkeit des Lebens, dasHin- und Hergerissensein zwischen den Ambivalenzen, die einem jeden Tagbegegnen. Raue Gemüter ahnen, dass mit der Brechstange schneller Ergebnissegezeitigt werden könnten, aber wer will schon ein grober Klotz sein?tensalomi wollen es nicht. Sie machen Popmusik ohne juvenile Hitze mit einemFokus auf den Song.„You move your lips and I am yours“