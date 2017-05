Ein Hafen für den Tanz in Linz

10.05.2017, 00:01 Uhr

Das tanzhafenFestival zeigt von 15. bis 31. Mai aktuelle Tanzkunst auf verschiedenen Bühnen in Linz.

An der Schnittstelle zwischen Tanz-, Medien- und Performancekunst bewegt sich das tanzhafenFestival mit seinem vielfältigen Programm heuer. Damit spiegelt es auch die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes im europäischen Kontext wider. Den Festivalleiterinnen Ulrike Hager und Ilona Roth ist ein hoher künstlerischer Anspruch sowie ein vielfältiges Programm ein wichtiges Anliegen. Dabei wollen sie Brücken bauen und vermitteln. Das soll durch neue Aufführungskonzepte, neue Räume und Formate sowie durch Austausch und Diskussionen passieren. Bewusst wird dabei ein breites Publikum angesprochen. Dieses hat außerdem die Möglichkeit, bei Workshops mitzumachen.

Einblick in zeitgenössischen Tanz

Mitmachen, lernen, ausprobieren

Mit an Bord sind verschiedenste Institutionen in der Linzer Innenstadt. So zeigt etwa das Vertebra Dance Collective gemeinsam mit Transitheart Productions im Deep Space des Ars Electronica Centers die interaktive Tanzperformance "Say Hello", die den Kontakt zwischen Darstellern und Betrachtern erforscht. Bei "Cine Dance" im Moviemento sind ausgewählte Tanzkurzfilme regionaler und internationaler Tanzfilmschaffender zu sehen. Im Central wird mit "End of Rain" ein interdisziplinäres Tanz-Theater-Performance-Stück aufgeführt, das auf Texten des Linzers Patrik Huber basiert. "Bird Dementia" von Jan Rozman, das im Posthof zu sehen ist, ist eine Performance über das Vergessen und die Transformation, erschaffen von einem Tänzer, einem Musiker und einem Lichtdesigner. Das Musiktheater wiederum lädt zur Swing Time mit Tanz und Musik der 30er- und 40er-Jahre, während es im Raumschiff beim Artist Talk die Möglichkeit gibt, die verschiedenen Künstler kennenzulernen.In der RedSapata-Tanzfabrik in der Tabakfabrik finden im Zuge des tanzhafenFestivals mehrere Workshops statt, an denen Profis und Laien teilnehmen können. So gibt es eine Reihe von Gaga-Workshops nach dem Konzept von Ohad Naharin (Batsheva Dance Company), unterrichtet von Mirjam Karvat. Der Workshop "Urban Styles & Contemporary Fusion" von Samuel Kirschner ist ein Zusammenspiel aus zeitgenössischen Elementen in Verbindung mit Streetdance-Stilen wie New-Style oder Groove. Der Workshop "Animal Instinct/Movement Lab" mit Matan Levkowich durchläuft unterschiedliche Konstellationen (Solo, Duett oder Gruppenarbeit) und studiert dabei die niemals endenden Möglichkeiten, die bei dynamischen Improvisationen auftauchen. Körper, Rhythmus, Klang und Bewegung sind die Elemente, mit denen die Teilnehmer im Workshop "Body Music in Movement" mit Anita Gritsch spielen, interagieren und unsere ureigenste kreative Ressource erkunden.Mehr Infos zum Programm und zur Anmeldung finden Sie online auf tanzhafenfestival.at