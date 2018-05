Eleanor & Colette: Eine ungewöhnliche Freundschaft

02.05.2018, 11:27 Uhr

Das Psychiatriedrama „Eleanor & Colette“ basiert auf wahrem Fall.

Eleanor Riese (Helena Bonham Carter) ist an paranoider Schizophrenie erkrankt, kann jedoch mit Medikamenten ein selbstständiges Leben führen. Allerdings bereiten ihr die Medikamente starke Nebenwirkungen, weswegen sie selbst über die richtige Dosierung bestimmen möchte. Weil sich ihre Ärzte jedoch weigern, ihr das zuzugestehen, sieht Eleanor keine andere Möglichkeit, als vor Gericht zu ziehen. Sie heuert die Anwältin ColetteHughes (Hilary Swank) an und legt sich gemeinsam mit ihr mit Pharmaindustrie und Medizinern an, was natürlich einem ziemlich aussichtslosen Unterfangen gleichkommt. Doch tatsächlich schaffen es Eleanor und Colette, den Fall bis vor den Obersten Gerichtshof der USA zu bringen. Unterdessen werden die ungleichen Frauen nach und nach zu Freundinnen und die exzentrische, aber charmante Eleanor sorgt dafür, dass die verkniffene Colette langsam ein wenig auftaut ...

Paraderolle für Helena Bonham Carter

Das Psychiatriedrama „Eleanor & Colette“ basiert auf einerwahren Begebenheit. Zehn Jahre lang gab es vergebliche Versuche, den Stoff zu verfilmen. Schließlich landete das Drehbuch bei dem dänischen Regisseur Bille August („Fräulein Smillas Gespür für Schnee“, „Nachtzug nach Lissabon“). Ihn faszinierte der Fall und die Geschichte einer ungewöhnlichen Frauenfreundschaft. In der Hauptrolle brilliert Helena Bonham Carter, bekannt für ihre oft exzentrischen Figuren („Fight Club“, „Sweeney Todd“, „Harry Potter“).