Frühlingshafte Trends aus der Linzer Innenstadt

11.05.2017, 00:00 Uhr

Der StadtRundschau-Trendreport verrät, was heuer in keinem Kleiderschrank

fehlen sollte.

Eines kann man schon versprechen: Der Sommer wird glänzend. Pailletten zieren heuer nicht nur bunte Party-Outfits – auch aus Alltagsteilen machen glänzende Elemente coole Eye-Catcher. "Lässig-elegante Mode wird damit sofort aufgepeppt", sagt Claudia Ablinger von "Dismero". Im Shop in der Herrenstraße setzt man auf schlichte, sportliche Eleganz. "Weiß und Naturtöne gehen im Sommer immer. Ein Klassiker ist auch der Marine-Look in Blau, Weiß und Rot", so Ablinger. Die Glanzelemente bringen zusätzlichen Glamour.

Wer es nicht ganz so auffällig mag, kann erst einmal bei den Schuhen beginnen. "Silber- und Goldtöne bringen heuer sogar Sneakers zum Strahlen", weiß Eldina Agovic von " Kürmayr ". Beliebt sind laut der Expertin auch Tier- und Blumenmuster. Die ansonsten eher sportlichen Sneakers werden dadurch femininer. Beliebt ist dieser neue Style bei Kundinnen in allen Altersgruppen. Getragen werden die Schuhe gerne zu 7/8-Hosen oder weiten Röcken.Feminin geht es im " Mia Moda " in der Bischofstraße zu. "Vom Material her ist Leinen heuer besonders beliebt. Die Kleidungsstücke punkten mit weiblichen Schnitten und verspielten Details wie Rüschen, Federn oder Perlen sowie floralen Elementen", sagt Inhaberin Sandra Danner. Die Herren hingegen lieben heuer die Farben Blau und Weiß und die bequemen Chino-Hosen.Flower-Prints sind auch bei " La Storia " in der Altstadt ein großes Thema. "Wer im Trend liegen möchte, greift außerdem zu bunten Farben und Culotte-Hosen", so Geschäftsführerin Katrin Kirchmayr. Neues Lieblingsteil ist außerdem der Jumpsuit. "Der Overall lässt sich mit Highheels, Clutch und Lederjacke elegant für den Abend stylen, ist mit Sneakers aber auch im Alltag tragbar. Auch im Urlaub ist man damit schnell gut angezogen." Leichte, fließende Stoffe umschmeicheln die Figur.Weniger auffällig geht es bei "Glückskind" zu. Inhaber Robert Oberleitner liebt es schlicht: "Kleidung in neutralen Nicht-Farben und mit nur wenigen Mustern lässt sich perfekt kombinieren." Im Shop am Alten Markt sind vor allem Stücke aus Naturmaterialien erhältlich. Viele davon stammen aus kleinen Manufakturen rund um den Gardasee. Auf den ersten Blick sehr schlicht, punkten die Oberteile und Hosen mit raffinierten Schnitten und Details. "Ein absoluter Klassiker, der immer wieder gerne gekauft und getragen wird, ist eine bequeme Hose in der Farbe Taupe mit einem weißen Top mit interessantem Kragen-Detail."Auch bei " Kleider machen Leute " in der Herrenstraße stehen schnelle Trends nicht im Vordergrund: "Wir setzen auf Teile, die die Kunden länger tragen als nur eine Saison, gefertigt aus guten Materialien, nachhaltig produziert", sagt Anita Katzengruber. Besonders beliebt heuer: ein lässiger Jumpsuit aus Tencel, kombiniert mit Biker-Lederjacke und Sneakers. "Die Schnitte der Jumpsuits haben sich gut entwickelt, sodass sie auch – obwohl man das manchmal nicht denkt – kleineren Personen gut stehen und strecken, weil sie durchgehend in einer Farbe sind und so optisch verlängern."Nachhaltigkeit und Regionalität steht auch bei " Zerum " im Vordergrund. Die Streetwear-Mode wird aus Bio-Stoffen aus Österreich hergestellt. "Viele werden in Vorarlberg oder Kärnten gestrickt. Wir wollen damit die letzten noch verbliebenen Webereien in Österreich unterstützen", so Inka Werner vom Shop in der Herrenstraße. Bedruckt werden die Shirts und Kleider mit Prints junger Künstler, etwa von der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Favourites im Frühling: "Prints mit Natur- oder Tiermotiven."