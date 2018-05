Ganz besondere Unterwasserfotos - Die Chance für Oberösterreichische Meerjungfrauen und Wassermänner

05.05.2018, 08:04 Uhr

Eine tolle Gelegenheit für persönliche Unterwasserfotos der Spitzenklasse.Um Meerjungfrauen und Wassermännern die Möglichkeit zu bieten, nach der Teilnahme an Meerjungfrauenworkshops hochwertig unter Wasser fotografiert zu werden, wurden von H2O-Photography by Harald Slauschek ganz spezielle Fotoshootings entwickelt. Diese werden seit ein paar Jahren sehr erfolgreich in Ostösterreich angeboten.Da die Nachfrage zu diesen einzigartigen Shootings auch in anderen Regionen sehr groß ist, gibt es in den Sommerferien 2018 eine eigene "H2O-Mermaid-Shorting-Tour-Austria", bei der an verschiedenen ausgesuchten Standorten in Westösterreich, diese Spezialfotoshootings angeboten werden.

Auch im Bundesland Oberösterreich wird Station gemacht. Bei der ersten Adresse für Schwimmkurse: Nessie - Verein Wasserspaß in Linz.Am Nachmittag des 06.07.2018 haben in einem exklusiv dafür angemieteten Pool der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, bis zu 10 kleine und große Meerjungfrauen sowie Wassermänner ab einem Alter von ca. 8 Jahren, die einzigartige Chance auf wunderschöne Unterwasserfotos von sich selbst.Näher Infos unter www.nessie.at.