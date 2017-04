Geheimtipps für Genießer in Linz

26.04.2017, 09:15 Uhr

Die StadtRundschau präsentiert Gastronomie-Geheimtipps in der Landeshauptstadt in insgesamt sechs Kategorien.

Exotische Highlights, hochwertige Mittagsmenüs, außergewöhnliche Speisen – wer auf der Suche nach kulinarischen Genüssen ist, wird in der Stadt nicht enttäuscht. Hervorragende Lokale warten an allen Ecken. Man findet sowohl große Wirtshäuser, die Platz für eine ganze Menge an Gästen bieten, als auch kleine, versteckte Restaurants, die mit ihrer kreativen Speisekarte punkten. Für alle, die einmal etwas Neues ausprobieren möchten, hat sich die StadtRundschau-Redaktion auf die Suche nach gastronomischen Geheimtipps gemacht. Sie reichen vom indischen Foodtruck über eines der kleinsten (aber feinsten) Restaurants der Stadt bis zum Café mit schöner Aussicht.

Unsere Tipps

Lokal: mutoAdresse: Altstadt 7Was hier auf kleinstem Raum gezaubert wird, ist wirklich sensationell. Kreative Küche mit viel Liebe zum Detail. Unbedingt reservieren, denn es gibt nicht viele Plätze.Web: mutolinz.at Lokal: SpeisezimmerAdresse: Klammstraße 8Die Eingangstür ist unscheinbar. Das Lokal, das sich dahinter versteckt, ist optimal für alle, die wenig Zeit zum Mittagessen haben und Qualität schätzen. Täglich gibt es drei Menüs.Kontakt: speisezimmer.eu Lokal: D’WirtschaftAdresse: Eduard-Sueß-Str. 19Nicht vom Äußeren (Imbissbudencharme!) abschrecken lassen. Das Lokal ist urig, die Portionen sind groß und geschmacklich top. Im Inneren befindet sich sogar ein kleiner Bach.Kontakt: dwirtschaft.at Lokal: Die offene KantineAdresse: Neues RathausHier gibt es täglich zwei Menüs (mit Fleisch und vegetarisch). Das geschmacklich gute Essen wird serviert von Langzeitarbeitslosen, die hier eine neue Chance auf beruflichen Wiedereinstieg bekommen.Kontakt: fab.at Lokal: Indian DahbaAdresse: Grünmarkt UrfahrTipp: Klein, aber fein. Die traditionellen indischen Menüs kann man mitnehmen oder an warmen Tagen draußen vor Ort genießen.Kontakt:Lokal: Café OrchideeAdresse: Botanischer GartenDas Café ist eine Wohlfühloase im schönsten Garten der Stadt. Neben Kaffee und Torte gibt es auch Tagesgerichte und kleine Speisen.Kontakt: cafe-orchidee.at