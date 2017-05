"Geschmacksverstärkerin" am Südbahnhofmarkt

12.05.2017, 12:46 Uhr

Händler bieten an ausgewählten Tagen saisonale Lebensmittel zum Verkosten an.

"Genießen und Verkosten" steht ab sofort zum Ausklang der Arbeitswoche am Südbahnhofmarkt an. Abwechselnd werden die Händler zur Geschmacksverstärkerin und bieten saisonale Lebensmittel zum Gustieren und Probieren an. Gekennzeichnet sind sie mit einer bordeauxroten Flagge. Die Aktion startet am 12. Mai. Von 12 bis 17 Uhr wird Spargel verkostet. Zu genießen ist das grüne und weiße Edelgemüse in vielfältigster Form: Beginnend vom rohen Spargel mit Kräuterdip, über Burger mit Spargel, Fisch & Spargel bis hin zum Spargelgebäck. Ja, sogar Spargeleis wird es zum Verkosten geben, erzählt Marktobmann Robert Kroißmayr. Natürlich kann nicht nur verkostet werden, es gibt auch jede Menge Wissenswertes zum Lebensmittel des Tages. So werden etwa Fragen zum Spargelanbau oder zur Sortenvielfalt beantwortet.

Weiter geht es am 26. Mai mit Erdbeeren. Am 9. Juni gibt es Kirschen, am 23. Juni Marillen und am 7. Juli Eierschwammerl. „Mit den Themennachmittagen soll ganz besonders auf die Qualität und Vielfalt am Markt hingewiesen werden“, so Wirtschaftsreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier.