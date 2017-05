Gewinnspiel: Angelika Niedetzkys "Gegenschuss" in Linz

11.05.2017, 10:28 Uhr

Rasch Karten sichern

Der Kabarettabend am 1. Juni ab 19.30 Uhr im Neuen Rathaus wird von Round Table 24 Linz veranstaltet. Die Einnahmen kommen karitativen Zwecken zugute. Karten gibt es auf www.rt24.at oder bei Öticket Die StadtRundschaufür das Charity-Kabarett. Die Gewinner werden am 29. Mai per Zufallsverfahren gezogen und per Mail verständigt. Viel Glück!