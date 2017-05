Gewinnspiel: "The Gagfather" im Linzer Posthof

11.05.2017, 00:00 Uhr

Die neue Show von Yllana ist eine Hommage an Kriminal- und Gangsterfilme. Die StadtRundschau verlost dafür 3x2 Karten.

Krimis und Gangster übernehmen in der neuen Show der irren spanischen Körperkomiker Yllana das Ruder. Inspiriert von Gangster- und Kriminalfilmen inszeniert die Truppe eine Geschichte zum Totlachen, in der die vier Schauspieler vier Polizisten und vier grausame Mafiosi mit Gesichtern ruchloser Spaßvögel darstellen. Die zerstreuten Gangster versetzen die Stadt in Angst und Schrecken. Eine Gruppe törichter Polizisten ist hinter ihnen her und will ihnen das Handwerk legen, koste es was es wolle. Dies hat unvorhergesehene und urkomische Konsequenzen. Unter diesen Vorzeichen beginnt das neue Stück von Yllana. Dieses zeichnet sich aus durch allerhand wahnwitzige Situationen, schwarzen Humor, theatralische Erfindungsgabe und die Gebärden, die zur Marke des Ensembles gehören. Das Stück ist eine humorvolle Reise in die Unterwelt und zu den niedersten Instinkten, wobei auch Kritik und Reflexionen über Gut und Böse nicht fehlen.Zu sehen ist "The Gagfather" im Rahmen des Black Humour Festivals 2017 am 24. Mai ab 20 Uhr im Linzer Posthof. Wir verlosen dafür 3x2 Karten. Die Gewinner werden am