Glück zu jeder Jahreszeit - Urlaub in der Seevilla

09.05.2017, 08:00 Uhr

Urlaub in der Seevilla ist immer wieder schön und macht glücklich – so lautet die festgeschriebene Leitidee des Hauses. Auf einem Glücksplatz gebaut, direkt am Altausseer See gelegen und von traumhafter Bergkulisse umgeben ist die Seevilla ein idealer Ort des Rückzugs und der Entspannung. Die einstige herrschaftliche Villa Wagner wurde behutsam in ein 4-Sterne-Superior Romantik Hotel verwandelt.



Aussee trifft die Welt



„Plättenfrühstück“

Wohlfühlen mit allen Sinnen

Im großzügigen Wellnessbereich – nur durch eine Glasscheibe vom klaren Wasser des Altausseer Sees getrennt – stehen Ästhetik und Wohlbefinden an erster Stelle. Eine große Auswahl an wohltuenden Massagen, Gesichts- und Körperanwendungen und zahlreiche Verwöhnprogramme sorgen für persönliches Wohlgefühl.Jeden Montag stehen kulinarische Ausflüge in die ganze Welt auf dem Programm. Internationale Gerichte werden ausseerisch interpretiert. Am Mittwoch werden die Gäste mit einem exquisiten österreichischen Abend und steirischer Volksmusik verwöhnt. Ausseerisch-Asiatische Cross-Over-Gerichte stehen am Freitag auf dem Speiseplan. Neue, raffinierte Kreationen, die Lust auf mehr machen. Aber auch die Freunde der typisch österreichischen Küche kommen auf Wunsch voll auf ihre Kosten. Internationale Vorspeisenvariationen kombiniert mit klassischen österreichischen Menüs werden am Samstag geboten. Der Abend klingt zu feiner Klaviermusik von Ingrid Falkensteiner am Flügel aus.„Bei uns im Ausseerland-Salzkammergut spielt die Natur offensichtlich alle ihre Vorzüge aus. Berge, Seen, Wiesen und Wälder in harmonischer Eintracht. Bei unserem Plättenfrühstück zum Glücksplatz Seewiese erleben unsere Gäste die einmalige Natur hautnah“, sagt die Gastgeberin Ines Gulewicz. Das renommierte Haus sorgt mit Angeboten wie diesen für nachhaltige Glücksmomente bei seinen Gästen.Der Panorama Spa mit großzügiger Bade- und Saunalandschaft und dem Beautybereich „Refugium“ bieten eine Oase zur lustvollen Entschleunigung. Panoramablick auf den Altausseer See und die umliegenden Berge Loser und Trisselwand inklusive. Im „Refugium“ kann der Gast aus einem reichhaltigen Repertoire an Behandlungen wählen. Heimische Naturprodukte wie das Zirbenöl und Salz aus dem Altausseer Salzbergwerk kommen zur Anwendung. Bei den Gesichtsbehandlungen werden unter anderem Ziegenbutter und Stutenmilchprodukte verwendet.Wir freuen uns auf Ihr Besuch.Mit herzlichen Grüßen aus der Steiermark!Maislinger-Gulewicz GmbH & Co KGFischerndorf 60A-8992 AltausseeTelefon +43-(0)3622-71302E-Mail hotel@seevilla.at Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite