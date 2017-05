Grillen – Tipps und Tricks aus der Praxis

04.05.2017, 00:00 Uhr

Linz : LINZ | Mit der warmen Jahreszeit steigt auch wieder die Lust auf herzhaftes Grillen im Freien. Für spitzenmäßige Ergebnisse am Grill verrät Markus Grillenberger, Koch und Küchenchef, einige seiner Tipps und Tricks. Am Anfang steht der Griller selbst. Bei der Unmenge an Geräten am Markt rät Grillenberger, sich beim Kauf von einem qualifizierten Händler beraten zu lassen. Entsprechend der eigenen Grillvorlieben (große Fleischstücke, smoken, vorwiegend Steak oder Gemüse …) sollte man auch das passende Geräte dafür wählen.

Top-Ergebnisse mit Top-Fleisch

Nicht zu viel auflegen

Bei der Auswahl des zu grillenden Fleisches rät der Koch keine Kompromisse einzugehen. "Um perfekte Ergebnisse zu erzielen, sind auch Top-Produkte notwendig", so Grillenberger. Der Experte rät zum Einkauf beim Fleischer des Vertrauens. Von fertig marinierten Fleischstücken vom Diskonter rät der Profi-Griller ab. Gutes Fleisch, Fisch, und auch Gemüse braucht nicht viel Gewürze. Salz, Pfeffer, etwas Koriander, Senfsamen oder Limettenabrieb und frische Kräuter beim Rasten lassen reichen oft völlig aus. "Gerade das Rasten des Fleisches nach dem Angrillen ist wichtig", so Grillenberger. Er rät dafür zu einem sogenannten Kräuterbeet aus Thymian, Rosmarin und Salbei. Darauf wird das gegrillte Fleisch für 15 bis 30 Minuten gelegt. Hier kann es gut durchziehen und wird schön zart. Danach leicht nachwürzen und nochmals auf den Grill legen, um eine gute Kruste zu erhalten.Für eine gleichmäßige Garstufe sollte man laut dem Profi Fleischstücke wählen, die einigermaßen gleich groß sind. Außerdem sollte man nicht zu viel gleichzeitig auflegen. Immer wieder wird beim Grillen auch Bier übers Fleisch geleert. Davon rät Grillenberger ab. Es kommt dabei lediglich zur Rauchentwicklung und die benötigte Hitze wird „gelöscht“. "Bier eignet sich beim Grillen zum Trinken wesentlich besser", so der Profi.Markus Grillenberger hält auch Grillkurse im Linzer Supperclub. Diese können ab fünf Personen jederzeit gebucht werden. Mehr Infos dazu gibt's hier: markusgrillenberger.com