Hot Pants Road Club feiert Band-Jubiläum

Linz : Posthof |

Die heimischen Groove-Funk-Monster feiern am 6. Oktober ihr 25-jähriges Bandjubiläum im Linzer Posthof.

Enthusiasmus und Euphorie ging dem Hot Pants Road Club in all den Jahren nie verloren. Zuletzt gab es allerdings ein paar Veränderungen im Club: Drei Gründungsmitglieder entschlossen sich 2015 dazu, neue Pfade zu gehen und überließen ihren Platz auf der Bühne neuen Ausnahmemusikern an Bass, Schlagzeug und Tasten. Mit dem frischen Wind, der durch das jugendliche Alter der neuen Bandmitglieder Einzug gefunden hat, definiert man sich neu und verpasst sich ein soundmäßiges Update. orne an der Bühnenkante zaubert aber auch beim Hot Pants Road Club 2.0 selbstverständlich weiterhin Maestro Andie Gabauer. ktuell arbeitet das Septett an einem neuen Album, das zum runden Bandjubiläum im Posthof präsentiert wird. Darauf werden sich neue Songs in altbewährtem HPRC-Style finden. Und auch in Sachen Live-Show bleibt die Band dem Credo treu: "Dance & have a good time!"



Wer mit der Band das 25-jährige Jubiläum feiern will, hat dazu am 6. Oktober um 20 Uhr im Posthof die Möglichkeit.