Impro-Match der Extraklasse

04.05.2017, 12:25 Uhr

Der Posthof lädt zum Theatersport-Ländermatch und die StadtRundschau verlost 3x2 Karten.

Heiß her geht es am 10. Mai in Linz. Die Arena: der Linzer Posthof. Die Disziplin: Improtheater. Die Gegner: der aktuelle österreichische gegen den deutschen Liga-Ersten. Beim Länderkampf steigen das Theater im Bahnhof aus Graz und das Fastfood Theater aus München in den Ring und kämpfen um die Gunst des Publikums. Dabei wird traditionell mehr mit- als gegeneinander gespielt, Attacken werden lediglich auf das Zwerchfell geritten, die eigentlichen Sieger – ein enthusiasmiertes Publikum – stehen bereits zu Beginn fest und Patriotismus wird eventuell sogar auch einmal belohnt.

Vollprofis am Werk

Erwarten darf man sich einiges, sind doch zwei absolute Top-Gruppen am Start. Die Off-Theatergruppe aus Graz wurde bereits vielfach ausgezeichnet und ist nach eigenen Angaben das größte professionelle freie Theaterensemble Österreichs. Zu den beliebtesten Shows gehört das wöchentliche stattfindende Impro-Format "Montag". Das Fastfood Theater hingegen war eines der ersten professionellen Improvisationstheater im deutschsprachigen Raum und zählt heute zu den renommiertesten Theatern seiner Art. Mit mehr als 200 Vorstellungen gehört es außerdem zu den größten Improvisationstheater in Europa.