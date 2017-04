Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück...

Fisherman's Friends - Charity 4 Refugees - BENEFIZKONZERT

Ein Konzert für und mit Menschen, die ihre Heimat verloren haben

- die ersten Zeilen dieses Liedes, das von Werner Richard Heymann stammt und durch die Comedian Harmonists unsterblich wurde, stehen Pate für dieses Benefizkonzert von Fisherman's Friends.Der Abend ist allen Menschen gewidmet, die vor Krieg und Terror flüchten und irgendwo auf der Welt ein kleines bisschen Glück zu finden hoffen.Auf dem Programm stehen neben dem Lied "Irgendwo auf der Welt..." und Klassikern wie "Father and Son", "Streets of London", "Bridge over troubled Water" und "The last Farewell" natürlich viele weitere Songs, die von der Sehnsucht nach einem Leben in Frieden, Geborgenheit und Liebe erzählen.

Betriebsseelsorgezentrum "mensch & arbeit - voestalpine"Wahringerstraße 304030 Linz0732 307129Fadi Alrahil: GesangKarim Mohammad: GesangMoutasem Khadra: GesangSaman Abassi: Gesang und TanzShindar Omar: Gesang und TanzShivan Omar: Saz, Gesang und TanzChristoph Rudinger: Keyboard, Gitarre und GesangFranz Zeiger: Gitarre, GesangMarkus Schobesberger: TechnikAmmar Alsamia und seine "Nemsa-Matrosen"