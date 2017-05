Junge Poeten im Lentos am Werk

03.05.2017, 14:23 Uhr

Kunstmuseum lädt interessierte Jugendliche zum neuen Format "Poetry Art Slam".

Der Workshop "Nach Egon schielen" schafft eine spannende Verbindung: Poesie trifft dabei auf Kunst. Wie ein eigener Text gelingt, mit Wörtern gespielt wird und das bei einem Poetry Slam präsentiert wird, zeigen erfahrene Slammer wie Sevi Agostini, Yasmin Hafedh, Christopher Hütmannsberger und Mona Camilla. Inspirieren lassen sich die jungen Poeten von den modernen, zeitgenössischen Kunstwerken des Lentos. Da werden schon mal mit Gustav Klimt – zumindest im Geiste – Klimmzüge vollführt, mit Gabriele Münter wird munter geplaudert oder nach Egon geschielt.

Junges Publikum begeistern

Großer School is out-Slam

Die Idee für das neue Format stammt von Dunja Schneider, Leiterin der Kunstvermittlung der Linzer Museen. Sie hat das innovative Konzept gemeinsam mit dem Verein PostSkriptum aus Linz entwickelt: "Ich habe selbst bei Yasmin Hafedh bei einem Poetry Slam Workshop mitgemacht und fand das so toll, dass ich vielen Schülern wünsche, dieses besondere Erlebnis machen zu dürfen: Zu entdecken, dass man das, was in einem schlummert, mit ein paar Tricks und Wortspielereien in einem guten und kreativen Text erzählen kann." Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer ist überzeugt, dass der Poetry Slam Workshop ein hervorragender Anlass ist, junges Publikum für moderne Kunst zu begeistern: "Junge Menschen können hier ihre eigene Kreativität ausleben und sich selbst neu entdecken", die bei einem Workshop mit Schüler der HBLA Lentia und Sevi Agostini zu Gast war.Die Workshops finden noch bis Ende Juni jeweils am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr statt. Anmeldungen sind noch möglich. Das Angebot gilt nicht nur für Schulklassen, sondern auch für Vereine oder Jugendgruppen. Die Teilnahme ist ab 13 Jahren möglich. Es wird eine Gruppengröße von 15 Personen empfohlen. Gefördert wird der Workshop von Mitteln der Linz Kultur. Damit kann gewährleistet werden, dass pro Schüler bzw. Teilnehmer nur ein geringer Unkostenbeitrag von 3 Euro anfällt. Am 20. Juni ab 15 Uhr findet ein großer "School is out-Slam" statt, zu dem alle Teilnehmer eingeladen sind. Bei diesem echten Poetry Slam werden die besten neuen Talente gekürt.Anmeldung: