Kinderfreunde laden wieder zu Feriencamps ein

04.05.2018, 00:00 Uhr

Bunter Mix

Auch das Ferienteam der Kinderfreunde OÖ hat heuer wieder ein buntes Angebot zusammengestellt. Besonders wichtig war dem Team ein Mix aus Erholung, Erlebnissen in der Natur, Bewegung, Spiel, Spaß und Abenteuer. „Bei unseren Camps können sich die Eltern sicher sein, dass ihre Kinder einen schönen Sommer erleben und dabei auch neue Freundschaften entstehen“, sagt Nina Krautgartner, Bereichsleiterin der Ferienaktion, die auf sieben Jahre Feriencamp-Erfahrung blicken kann.

Von 5 bis 15 Jahren

Vom Ferienkind zur Teamleiterin

Für Kinder ab fünf Jahren gibt es heuer Schnuppertage. Im Kinderfreunde-Haus im Jaunitztal (Freistadt) können die Kleinen ausprobieren, ob ihnen das Feriencamp-Leben Spaß macht. „Sie sammeln erste Erfahrungen ohne ihre Eltern, das steigert enorm ihre selbstständige Entwicklung“, erklärt Krautgartner. Auch die größeren Kinder kommen voll auf ihre Kosten, etwa bei der Wild Mission in Klaffer, beim Erlebniscamp in Obertraun/Hallstättersee, beim Ferien-Aktiv Camp sowie Feel-Good-Camp in Freistadt oder beim Sommerspaß in Bad Goisern. Auch das legendäre Erlebniscamp in Döbriach steht heuer wieder auf dem Programm.Natalie Scheuchenstuhl ist 20 Jahre alt und studiert Sozialpädagogik an der Fachhochschule in Linz. Sie war zwischen ihrem siebten und 13. Lebensjahr jedes Jahr zwei Wochen in Klaffer oder Obertraun dabei. Nun ist sie selbst Ferienmitarbeiterin in Klaffer, Obertraun und bei der Wild Mission. Zusätzlich leitet sie heuer das Team in Bad Goisern. Sie weiß somit genau, was die Kinder erwartet: „Für mich war es etwas Besonderes, einen Urlaub ohne Eltern zu machen und ganz viel Zeit mit meiner Schwester zu verbringen. Es war einfach alles ein Erlebnis: Sonne, jeden Tag baden und viele neue Freundschaften. Als Ferienmitarbeiterin hilft es mir, dass ich selbst als Kind dabei war. Ich weiß genau, was mir damals gefallen hat und was nicht.“ Natürlich hat die 20-Jährige auch ganz praktische Tipps für die zukünftigen Teilnehmer: „Wichtig sind auf jeden Fall feste Schuhe. Und bei schlechtem Wetter die gute Laune nicht zu verlieren, denn es gibt für jedes Wetter ein tolles Programm.“Insgesamt gibt es heuer in den Ferien rund 38 Kinderfreunde-Camps. Einen Überblick gibt es auf kinderfreunde.cc/ferien . Auch ein Ferienkatalog kann kostenlos angefordert werden unter