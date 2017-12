Kinotipp: Bamse – Der liebste und stärkste Bär der Welt

26.12.2017, 00:00 Uhr

Einer der populärsten Kinderhelden Schwedens erobert das Kino.

Alle lieben Bamse! Der kleine Bär ist freundlich und außerdem stark und unbesiegbar. Das liegt nicht zuletzt an dem selbstgemachten geheimnisvollen Donnerhonig seiner Oma. Diebe haben daher keine Chance mehr in seiner Heimatstadt. Dem schurkischen Reinhard Fuchs gefällt das natürlich gar nicht. Er versucht, die Bewohner der Stadt gegen Bamse aufzubringen und heckt einen fiesen Plan aus: Indem er Bamses Oma entführt, sorgt er dafür, dass dessen Nachschub an Donnerhonig versiegt. Das kann der kleine Bär natürlich nicht zulassen. Um seine Oma zu retten, begibt sich Bamse zusammen mit seinen Freunden Hopser und Herr Schildkröte auf eine gefährliche Reise durch den Wald der Trolle. Ihr Ziel: Die Stadt der Diebe, wo Bamses Oma gefangen gehalten wird. Als sie dort ankommen, wartet bereits Reinhard Fuchs auf sie ...

Spaß für die ganze Familie

Der Bamse-Bär ist seit mehr als 50 Jahren einer der populärsten Kinderhelden Schwedens und erobert nun endlich die große Kinoleinwand. Im Kinofilm „Bamse – Der liebste und stärkste Bär der Welt“ werden auch aktuelle Themen wie Mobbing und Gleichberechtigung kindgerecht behandelt. Der bezaubernd gemachte Trickfilm ist aber vor allem ein großer Spaß für die ganze Familie!