Kommando Elefant Album Release // Facelift

Party und Melancholie. Mit Herz und Anarchie.Kommando Elefant findet seinen Weg zwischen Gitarren und Elektro, zwischen Humor und Tragödie, zwischen Piano und Synthesizer, zwischen Alltag und Systemkritik, zwischen Party und Melancholie und manifestieren sich vor allem als authentische Band mit großem Gespür für Melodien und Texte ohne dabei aufzuhören höchst unterhaltsam zu sein.Das Album - "Herz und Anarchie" - erscheint am 17.3.2017

Mit ihrem aktuellen sechsten Album "The Falling Trees" liefert die aus Graz stammende Band Facelift bitter-sweet songs for the cheerful heartbroken, Herzschmerz nahe am Kitsch und Gedanken über unsere Rolle als Individuum inmitten ungebetener Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen. Der Traum vom perfekten Moment wird durchlebt. Doch was hat davon Bestand?