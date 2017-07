Linzer-Kräuter-Gespräche im Bratwurstglöckerl

„Avena sativa, nicht nur Kraftfutter“

Die Arzneipflanze des Jahres 2017 begann ihre Karriere als Unkraut in Feldern Vorderasiens. Mit den frühen Weizenformen wurde der Hafer in Mitteleuropa eingeschleppt. Zur Gattung Avena zählen etwa 25 Arten. In der Europäischen Datenbank sind über 30 000 Muster von Kulturformen und verwandten Wildformen gelistet.



Dienstag, 01. August 2017 um 18:00 Uhr

Bratwurstglöckerl, Angerholzerweg 38, 4020 LinzParkplätze stehen vor dem Lokal und entlang der Straße zur Verfügung.alle an Kräutern, Bäumen, der Natur und Geselligkeit interessierten PersonenEs sind keine Vorkenntnisse erforderlich! Ihr/Dein Interesse zählt.Kurzvortrag, Erfahrungsaustausch, gemütliches BeisammenseinDienstag, 03. Oktober 2017 um 18:00 UhrImentfallen die Linzer-Kräuter-Gespräche wegen Betriebsurlaub.Amfindet eineentlang des Bienenerlebnisweges in Zwettl/Rodl statt. Die Wanderung dauert ca. 3 Stunden und kostet pro Person 15,00 €. Verbindliche Anmeldungen werden per E-Mail entgegengenommen.Anregungen und Wünsche zu weiteren Themen werden gerne angenommen.Die Teilnahme an den Linzer-Kräuter-Gesprächen ist kostenlos.Werden Produkte hergestellt, fallen Materialkosten an.Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen und einen lebendigen Erfahrungsaustausch.(Gründerin der Linzer-Kräuter-Gespräche)das Team im Bratwurstglöckerllinzer_kraeuter_gespraeche@yahoo.com