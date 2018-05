Linzer-Kräuter-Gespräche im Bratwurstglöckerl

07.05.2018, 03:29 Uhr

Linz : Bratwurstglöckerl |„Zeit für dich. Kräutermärchen und Erzählungen für Erwachsene, Kinder und Kindgebliebene“Dienstag, 05. Juni 2018 um 19:00 UhrBratwurstglöckerl, Angerholzerweg 38, 4020 LinzParkplätze stehen vor dem Lokal und entlang der Straße zur Verfügung.alle an Kräutern, Bäumen, Hausmitteln, der Natur und Geselligkeit interessierten PersonenEs sind keine Vorkenntnisse erforderlich! Ihr/Dein Interesse zählt.

Lesung mit Musik

In ihrem zweiten Buch "Zeit für dich. Kräutermärchen und Erzählungen für Erwachsene, Kinder und Kindgebliebene" beschreibt Seelenbalsam-Autorin, Anita Buchriegler, 40 weitere Heilpflanzen und Bäume unserer mitteleuropäischen Heimat. Humorvoll lässt die Kräuterpädagogin aus Rohr im Kremstal die Eigenarten der Pflanzen in ihren Geschichten Gestalt annehmen, verpackt altes Pflanzenwissen in spannende Welten der Fantasie.

„Kommen Sie mit mir und wagen Sie eine Reise durch Jahreszeiten und Menschlichkeiten, in der die Dinge noch so erscheinen dürfen, wie sie von Anbeginn der Schöpfung an gemeint waren…“, lädt Anita Buchriegler ein.

Dienstag, 03. Juli 2018 um 19:00 UhrDie Teilnahme an den Linzer-Kräuter-Gesprächen ist kostenlos.Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen zu einem lebendigen Abend.(Gründerin und Leiterin der Linzer-Kräuter-Gespräche),linzer_kraeuter_gespraeche@yahoo.com