Moonlight Breakfast + Christian Kjellvander + Boy Omega

Fresh, urban und verdammt erfolgreich: Das Trio Moonlight Breakfast alias Christie, Bazooka und Adita presst ihren rohen Stilmix aus Soul, Elektro, Beat, Nu-Jazz und Swing auf Platte und katapultierte sich mit diesem zweifellos guten Sound geradewegs ins Vorprogramm von Jamiroquai....Vor 35.000 Menschen lieferten sie ihre absolut erste Bühnenperformance am Schwarzen Meer und erobern seither erfolgreich den Globus. Auch für Hurts, Macy Gray oder Parov Stelar – um nur einige große Namen zu nennen – sorgten Moonlight Breakfast als Opener für grandiose Bühnenshows. Erfolgreicher als das rumänische Trio kann man sich aus Osteuropa kaum in die Welt singen. Jetzt steht das 2. Album „Time“ an und wird mit beeindruckenden 3D mapping visuals von der Künstlergruppe Les Ateliers Nomad präsentiert

Christian Kjellvander gehört zu den wenigen Musikern, die einfach ihren Weg gehen, ohne Kompromisse und ohne einen Blick zurück. Der schwedische Singer/Songwriter veröffentlicht im Oktober 2016 sein neues Album, das er mit Band in einer Kirche in seinem Dorf in Schweden aufgenommen hat.Live verleiht er diesen Songs mit seiner einzigartigen Stimme und nur seiner Gitarre eine ganz eigene Note. Pressestimmen bezeichnen bezeichnen seine Werke als "ganz großes Kino" (Musikexpress) und "beeindruckend" (gaesteliste.de).