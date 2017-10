Mundartmesse in der Pöstlingberg-Basilika

, Am Pöstlingberg 1 , 4040 Linz AT

Basilika am Pöstlingberg , Am Pöstlingberg 1 , 4040 Linz AT

Linz : Basilika am Pöstlingberg |

Die Mundartmessen des Stelzhamerbundes in der Pöstlingberg-Basilika haben sich inzwischen zur Tradition entwickelt. Mit Pater Eugen Szabo wirkt dort ein Pfarrer, der die Muttersprachen und Dialekt-Formen besonders schätzt und deshalb Mundartmessen nicht als etwas Ungewöhnliches betrachtet, sondern in die „normale“ sonntägliche Messtradition integriert. Am 15. Oktober wird die 9-Uhr-Messe von Joschi Anzinger gestaltet, der auch selbst in der Pöstlingbergpfarre lebt. Weitere Texte bereiten Luise Steinmetz aus Liebenau und Karl Hackl aus Bad Zell (Stelzamerbund-Bezirksgruppe Freistadt) vor. Pastoralassistent Christian Hein wird Liturgie und Predigt in Mühlviertler Mundart beitragen. Musikalisch verfeinern die Stunde Toni Pichler aus Bad Leonfelden, Robert Schöffl aus Neusserling und das Flügelhornduo Enzinhofer/Grubmüller aus Urfahr. Anschliessend laden die Organisatioren zum gemütlichen Beisammensein ins Pfarrheim ein.