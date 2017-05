Musikgenuss unter freiem Himmel

10.05.2017, 00:01 Uhr

Klingende Altstadt

Alle Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung ersatzlos gestrichen. Auskünfte, ob eine Veranstaltung stattfindet oder nicht, gibt es am jeweiligen Veranstaltungstag ab 16 Uhr unteroder. Mehr Infos zum Programm bis August gibt es online auf linz.at Ein Fixpunkt im städtischen Veranstaltungskalender ist auch die Altstadt-Klangzeit. Jeden Donnerstag ab 20.30 Uhr präsentiert der Verein "Altstadt neu" Live-Musik unter freiem Himmel am Alten Markt. Den Anfang macht am 18. Mai der Fingerstyle-Gitarrist David Lindorfer. Am 25. Mai bringen die OldSchoolBasterds den Vintage-Sound der 50er-Jahre in die Altstadt. Auf dem Programm stehen heuer auch Konzerte von Urban5, tr&b, Kurt Hinterhölzl und Freunde, Anja & der Wolf sowie John TC & The Troubleshooters. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Platzreservierungen können direkt bei den Lokalen mit Gastgärten vorgenommen werden. Alle Infos finden Sie auf altstadt-linz.at