MUTS-Kids: Tanzen mit Herzblut

08.02.2018, 00:00 Uhr

Musical, Unterhaltung, Tanz und Spiel bieten die MUTS-Kids für Kinder und Jugendliche in Pichling.

"MUTS" steht für Musical, Unterhaltung, Tanz und Spiel. Derzeit sind mehr als 100 Kinder ab drei Jahren dabei, die Altersgrenze ist nach oben offen. Die StadtRundschau hat mit Maria Pointner vom Verein gesprochen.Die Kinder lernen Choreografien zu Tänzen. Auch Schauspiel- und Gesangsunterricht wird geboten. Einmal im Jahr führen wir ein Musical auf. Wir unterrichten vielleicht nicht so professionell wie Tanz- oder Musicalschulen, aber mit viel Engagement und Herzblut.

Jeder, der Freude und Interesse an Musik und Tanz hat, und sich halbwegs im Takt bewegen kann. Vor allem aber alle, die sich rechtzeitig anmelden. Die nächste Möglichkeit gibt es im September 2018.Auf den allerersten, den wir gleich im Jahr 2010 erringen konnten – damals wurden wir OÖ. Supertalent. Wir konnten aber auch zwei zweite Plätze beim Austrian Dance Cup erringen und haben uns zur Teilnahme beim Dance World Cup qualifiziert.Am 26. März darf unsere Showgruppe in der Wiener Stadthalle die Basketball-WM eröffnen. Am 24. und 25. März sind wir beim Austrian Dance Cup. Am 23.6. ist unsere große "Let’s Dance"-Show im Volkshaus Pichling. Dabei zeigen wir einen kleinen Querschnitt aller Tänze, die wir übers Jahr gelernt haben. Am 24. Juni ist unsere Showgruppe am Donauinselfest, und am 17. und 18. August tanzen alle beim Kronefest. Am 13. Oktober steigt unsere große Dance- and Performance-Show im Volkshaus.Toll wären eigene Räumlichkeiten, die wir uns auch leisten können. Da wir derzeit im Volkshaus Pichling unterrichten, müssen wir jedes Training lange im Voraus beim Magistrat melden. Mit eigenen Räumen wären wir unabhängiger und könnten noch mehr anbieten.Mehr Infos zu den MUTS-Kids und zu den vielen Aktivitäten des Vereins gibt es online auf muts-kids.at