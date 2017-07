Nacktschneckenalarm

23.07.2017, 10:47 Uhr

Guten Morgen am Sonntag!

Ich schaue aus dem Fenster. Menschen gehen in die Kirche. Viele tragen Sonntagskleidung. Kinder spielen fangen. Ein Vogel plantscht in der Vogeltränke.Kirchenglocken rufen zum Gebet. Welch ein Glück hier wohnen zu dürfen.Mein Blick streicht den Rasen entlang.Meine Haare kräuseln, mein Blutdruck rast. Gefahr für meine Kräuter, Alarm, Nacktschnecken bedrohen meine Idylle.Viele schwarze Löcher in meinem friedlichen Universum, diese ... NacktschneckeninvasionWisst ihr ein Mittel für Frieden?