Neueröffnung 480 Grad

26.04.2017, 20:00 Uhr

Eine Pizzeria der besonderen Art hat vergangene Woche offiziell in der Altstadt eröffnet.

LINZ (red). "Linz braucht sicher nicht die 100. Pizzeria, wie es sie bereits zuhauf in der Stadt gibt", sagt Michael Kreuzer. Dennoch hat der Erfolgs-Gastronom ("Frau Dietrich", "Tiki-Tiki") nun genau das aufgesperrt: eine Pizzeria. Das "480 Grad" liegt am schönsten Platz der Altstadt. Zuvor befand sich dort das Café Robkins. "Die Küche war winzig. Die Entscheidung für ein einfaches Gericht wie Pizza war daher eine logische Schlussfolgerung."

Bestmögliche Qualität

0732/773489

Gemeinsam mit seinem Partner Michael Steininger (muto) bietet der Gastronom Pizzen in ihrer neapolitanischen Urform an – frisch und mit hochwertigen Zutaten, die direkt aus Italien stammen. Zehn Pizzen, vier Salate und ein Tiramisu finden sich auf der Karte. Dazu kommen saisonale Gerichte. "Wir sind sehr reduziert im Angebot, bieten dafür jedoch die bestmögliche Qualität." Der Name des Lokals leitet sich von der Temperatur im Ofen ab: "Wir backen unsere Pizzen bei 480 Grad genau 80 Sekunden lang. Dadurch werden die Zutaten nicht ,totgebraten’." Die hohen Temperaturen haben die Pizzabäcker vor große Herausforderungen gestellt. Viel Arbeit wurde in die Entwicklung des richtigen Rezepts gesteckt. "Was wir mit den hohen Temperaturen an Zeit einsparen, stecken wir in die Vorbereitung. Der Teig wird mit Crushed Ice zubereitet, die Teigführung dauert 24 bis 30 Stunden", verrät Kreuzer ein paar Geheimnisse.Am besten genießt man die Pizzen im gemütlichen Lokal, dessen Interieur mit Industrial Design einen Bezug zu Linz herstellt, oder im großen Gastgarten. Dort nutzen die Gastronomen die Synergien – Gäste dürfen hier nämlich auch Cocktails von der gleich gegenüberliegenden "Frau Dietrich" bestellen. Geöffnet hat das "480 Grad" täglich von 11 bis 24 Uhr (Pizzen bis 22 Uhr). Reservierung: