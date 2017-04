Noise&Drone Mini Festival - Ovo/Regolith/Wouter Jaspers/Living Temples

Ovos neuntes Album, Creatura, wurde vor kurzem über Dio Drone Records veröffentlicht. Der rohe und dramatische Klang des italienischen Duos ist eine einzigartige Mischung aus Industrial-, Horror-Film-Ambiente und Noiserockbestrafung, angeführt vom theatralisch-dämonischen Gesang von Stefania Pedretti.Die Swans und Diamanda Galas sind ihre größten Einflüsse, Pedretti und Co-Verschwörer Bruno Dorella haben die letzten 16 Jahre damit verbracht Alben auf Labeln wie Load Records (Lightning Bolt, Prurient) zu veröffentlichen, und an die 1000 Konzerte rund um den Globus zu spielen (ua mit Godflesh und den Thrones)

REGOLITH (rock is hell, interstellar | A)Ein Duo bestehend aus Richie Herbst (Interstellar Rec.) und ChristianZollner (Koma Elektronik) seit 2006 mit Sitz in Graz / Österreich undBerlin, Deutschland. Nach einer Phase, die durch harten Lärm gekennzeichnetwar, sind die beiden jetzt in improvisierte Klanglandschaften abgetaucht,analoge Modulare Synthesizer, Effekte und selbstgebaute Ausrüstung wirdzur Klangherstellung verwendet.WOUTER JASPERS (vatican analog | NL)www.vaticananalog.comWouter Jaspers alias Franz Fjödor alias Cock Cobra alias Das Gezicht,Teil der vorläufigen Sättigung, Ezdanitoff und The Jim Morrisons istein in Berlin lebender Holländer. Seine Zeit verbringt er mit demBauen von Elektronik zum Musik machen und mit Musik machen.Fieldrecordings und Synthabenteuer aus dem eigenen Noise Archiverwarten euch.LIVING TEMPLES (Muskox Productions, SWE)