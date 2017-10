AT

, Ludlgasse 16 , 4020 Linz AT

Kulturzentrum Hof , Ludlgasse 16 , 4020 Linz AT

Linz : Kulturzentrum Hof |

„Pale Bloom“ – das ist eine vierköpfige Band aus Oberösterreich rund um Frontfrau Katharina Humer, die als Sängerin und Songschreiberin das Kernstück der Truppe bildet. Begleitet wird sie von Alexander Köpplmayr am Klavier, Florian Meingast am Bass sowie dem Schlagzeuger, Gitarristen und Sänger Bernhard Dicketmüller, der zwischendurch auch solo überzeugt. Stilistisch schwierig einzuordnen, lassen sich die Kompositionen am ehesten mit dem Begriff "Indiepop“ beschreiben. Es sind mal melancholische, mal beschwingte Kompositionen, die durch eingängige Melodien und Rhythmen ins Ohr gehen. Das Debütalbum "Rebirth" wird im November dieses Jahres im Linzer Kulturzentrum Hof erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.



€ 7,- / € 5,-