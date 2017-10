Pöcksteiner: Die beste Wahl bei Damenmode

17.10.2017, 15:34 Uhr

Das Traditionsunternhmen unterstützt den Fachhandel vor Ort, bildet Lehrlinge aus, beschäftigt qualifizierte Mitarbeiter und auch andere lokale Betriebe (Tischler, Elektriker, Maler, ...), prägt das Ortsbild, macht die Stadt attraktiv, zahlt Steuern in der Gemeinde und in Österreich und steht mit Leib und Seele hinter seinen Produkten. Im Vordergrund steht für Baier und sein Team, die Kunden mit speziellem Service zu verwöhnen sowie Kaufkraft und Wertschöpfung in der Region zu erhalten. Die Zufriedenheit der Kunden wird bei Damenmode Pöcksteiner als Maß der Dinge gesehen.