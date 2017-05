Pöstlingberg Schlössl feiert 20 Jahre

02.05.2017, 17:19 Uhr

Inhaber laden alle Stadtbewohner zum Genuss des Jubiläums-Menüs ein.

Seit 20 Jahren verwöhnen die drei Gallistl-Brüder Anton, Martin und Alfred ihre Gäste im Pöstlingberg-Schlössl nach allen Regeln der Kunst. Ein Jahr haben die damaligen Umbauarbeiten vom einstigen Bergbahnhotel gedauert, bis Gäste dem romantischen Ambiente und Schmankerln aus der Küche am Tag genau zum 1. Mai erstmalig frönen konnten. Die drei Brüder wollen ihr Jubiläum kulinarisch feiern und laden dazu die ganze Stadt ein. Von 2. bis 7. Mai serviert das Pöstlingberg Schlössl ein spezielles Drei-Gänge-Menü. Küchenchef Walter Brandstetter und sein Team orientieren sich dabei an der traditionellen österreichischen Küche, die modern und kreativ interpretiert wird. Inspiration kommt dabei auch aus fernen Ländern. Thunfisch-Sashimi, Scampi im Tempurateig und Capuccino vom Erdnusssüppchen gibt es beim Jubiläums-Menü als Vorspeise. Gegrillte Rinderfilet-Tournedos an Leinöl-Stampfkartoffeln oder cremiges Risotto mit Frühlingsrolle als vegetarische Variante werden zum Hauptgang serviert. Der kleine Streifzug durch die Küche und ein klein wenig durch die Geschichte des Restaurants erschließt sich im Dessertpotpourri “Pöstlingberg-Schlössl”.