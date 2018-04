24.04.2018, 14:10 Uhr

Man nimmt 1/4 kg Butter, 1/4 kg Speisetopfen (40%) , 1/4 kg Mehl (Universal) und eine Prise Salz. Alles schnell zu einem Teig verarbeiten, ein paar mal den Teig so richtig fest aufs Nudelbrett "hinhauen" , dann in Frischhaltefolie und für zwei Tage in den Kühlschrank. Den Teig 1 1/2 - 2 mm dünn auswalken, Quadrat 10x10 cm ausradeln und eine Hälfte mit Marillenmarmelade (1/2 Kaffeelöffel) füllen. Gute zusammendrücken und mit Ei bepinseln. Auf ein Backpapier legen und im vorgeheizten Backrohr bei 210 Grad schön braun backen. Immer nachsehen, damit sie nicht verbrennen. Eine große Schüssel mit Staubzucker bestreuen, Polsterzipferl reingeben und noch heiß mit Staubzucker und Vanillezucker bestreuen