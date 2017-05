PSF Social Club - Big Band Konzert

AT

PSF SOCIAL CLUB

...our love is a LATIN FIESTA!



Wir feiern unser 20jähriges Bestehen als LATIN FIESTA,

fühlen den Puls von Havanna und kubanischen Salsa-Rhythmen,

genießen das einzigartige Buena-Vista- und Spanish-Siesta-Lebensgefühl, den Strand von Ipanema, Bossa Nova, Samba und Mambo, aber auch Pop&Funk von Al Jarreau und George Michael bis Bruno Mars, um schließlich festzustellen, dass Salsa ziemlich österreichisch sein kann...

...doch was passiert nicht alles, wenn das Fieber steigt und steigt...



Feiern Sie mit uns - tanzen Sie mit uns!