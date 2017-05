Regionaler Genuss in der "Markthalle eins zwo"

09.05.2017, 16:37 Uhr

Neue Markthalle in der Altstadt ist Lebensmittelnahversorger, Imbiss, Veranstaltungszentrum und mehr.

Die Markthalle war schon Schule, ein Salzlager und seit den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Lebensmittelgeschäft. Vor eineinhalb Jahren wechselte das Gebäude den Besitzer, wurde komplett saniert und das neue Team hat ein Konzept ausgearbeitet, das das Gebäude in der Linzer Altstadt wieder als „Markthalle“ erstrahlen lassen wird. Im April 2017 eröffnete die "Markthalle eins zwo" als Lebensmittelgeschäft mit regionalen Delikatessen, einem Imbiss und einem Veranstaltungssaal.

Regionale Produkte im Fokus

"Die Altstadt Greisslerei ist ein Lebensmittelnahversorger mit Vollsortiment für die Linzer Altstädter. Jedes Produkt ist sowohl in normaler als auch in Bio-Qualität erhältlich", sagt Roland Pachner, geschäftsführender Gesellschafter. Sieben Verkaufsstände, die frei in der Halle positioniert werden können, bilden den STANDL-Markt. "Die Verkaufsstände können tageweise angemietet werden", erklärt Pachner. Warme und kalte Imbisse sowie flüssige Erfrischungen von früh bis spät, gibt es im Markt-IMBISS. Der Imbiss ist ein beliebter Treffpunkt für alle Anrainer und Genießer und eignet sich perfekt, um sich während des Einkaufs zu stärken. Etwas ganz Besonderes ist der KASTL-Markt. Alle, die etwa selber Marmelade einkochen, eine kleine Imkerei haben, Saft herstellen, Geschirr gestalten etc. können sich in dem "Shop im Shop" einmieten und hier ihre Produkte verkaufen. Tipp: Der KASTL-Markt ist ideal für alle, die auf der Suche nach einem besonderen Geschenk sind!Im ersten Stock befindet sich der Veranstaltungsraum. Dieser bietet auf 220 Quadratmetern Platz für Kleinkunstveranstaltungen, Vernissagen und Feiern jeder Art. Der Saal kann auch Tage- oder Stundenweise angemietet werden.Altstadt 12, direkt am Alten MarktGeöffnet hat die "Markthalle eins zwo" Montag bis Freitag von 7 bis 23 Uhr, am Samstag von 9 bis 23 Uhr und am Sonntag von 9 bis 20 Uhr.