Rock im Pavillion

PURPLE BONSAIAm 16. Juni 2017 geben wir Euch einen Vorgeschmack, auf die im Herbst 2017 erscheinende CD " Dreamcatcher.Ab 20:00 bringen wir den Pavillion musikalisch zum erbeben.PURPLE BONSAI , eine Rockformation aus Linz , die man kennen muß.Wenn Du uns noch nicht kennst, haben wir für Dich daher eine CD zum kennenlernen.Unsere CD Welcome mit 5 Tracks ( Time , Circus of Vanities, Pray for me , Look in my Eyes, The Avengers )Sei dabei und rocke mit uns ....