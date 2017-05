Tanzworkshop "SensAbility" mit Lau Lukkarila und Vera Rosner

Linz : Volkshaus Pichling |

Der Tanzworkshop basiert auf Improvisation.

Was empfinde ich, wenn ich mich bewege?

Wie kann ich Gefühle tanzen lassen?

Welche unsichtbaren Fäden werden durch die gemeinsame Bewegungssprache geknüpft?

Was zieht mich an – und was nicht?

Wie nehmen mich die Anderen wahr?

Wie verändert sich meiner Umgebung durch den Tanz?

Entstehen beim Tanzen Romanzen?



Der Workshop findet im Rahmen von "Sexgeflüster. Der Fachtag für Menschen mit Beeinträchtigung" statt. Kosten für den ganzen Tag: 45 Euro. Anmeldung: office@senia.at